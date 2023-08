ADAMANTINA: Saiba como agendar para conhecer o CIEBP – Centro de Inovação da Educação Básica Paulista

Programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, programação descomplicada, estúdio, cultura maker, cultura digital, robótica e modelagem; prototipagem e fabricação digital

No último dia 18 de agosto foi realizada uma solenidade com o objetivo de inaugurar o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) em Adamantina. A partir de agora, o espaço está aberto para receber os estudantes tanto de Adamantina como de toda a região.

O CIEBP é um espaço criado pelo governo do estado onde a criança, no contraturno escolar, irá experimentar liberdade para o aprendizado e colocará em prática sua criatividade idealizando projetos.

O programa oferece 7 espaços que são: Hub de inovação, programação descomplicada, estúdio, cultura maker, cultura digital, robótica e modelagem; prototipagem e fabricação digital.

Saiba como agendar

Conforme a Diretoria de Ensino da Região de Adamantina, os agendamentos para as trilhas formativas, para as escolas estaduais, podem ser feitos diretamente pela Secretaria Escolar Digital (SED), acessando https://sed.educacao.sp.gov.br, Gestão DE/SEDUC/ CIEBP / Agendamento.

Já as escolas municipais devem realizar o agendamento através do e-mail: [email protected] e aguardar a confirmação.

Além dos alunos, os professores também podem ter acesso a formações e mentorias. Os agendamentos também devem ser feitos pelo e-mail [email protected]. No entanto, os interessados devem aguardar a resposta com a confirmação da disponibilidade na agenda.

Entenda o que é o CIEBP

Para o funcionamento do CIEBP Adamantina, foram disponibilizadas 10 salas de aulas e investidos aproximadamente R$ 450.000,00 em recursos próprios na reforma e adequação do espaço que está situado no Campus I do Centro Universitário.

Por sua vez, por meio do convênio firmado com Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Educação, coube ao estado ofertar a metodologia, conceituação, diretrizes e modelagem pedagógica e administrativa do CIEBP.

Além disso, o estado forneceu equipamentos, materiais, utensílios e mobiliário que atendam às necessidades de estruturação e funcionamento do CIEBP com a aquisição de notebooks, desktops, aparelhos televisivos, entre outros, assim como os profissionais para o desenvolvimento das atividades.

Serviço – O CIEBP está localizado na rua Nove de Julho, nº730, no andar superior do Campus I do Centro Universitário de Adamantina (FAI).