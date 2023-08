60ª Expo tem 40 expositores confirmados; evento terá rodeio, leilões e parque de diversões

Expo oferece programação para toda família e shows gratuitos. Para visitação Expo abre das 9h até às 21h, para conferir estandes, praça de alimentação e parque de diversões. Para os shows para a programação segue até mais tarde

Faltam 20 dias para o início da 60ª Expo Prudente, que será realizada de 13 a 16 de setembro, no Recinto de Exposições Jacob Tosello, com ampla programação. Uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira (28/08) às 10h, no Recinto, divulgará o show surpresa, que ocorre no sábado, 16 de setembro, mesma noite de Zé Henrique e Gabriel.

A Expo Prudente oferece uma vasta programação gratuita para toda família com shows musicais, exposição de animais, parque de diversões, além de uma ampla praça de alimentação. A visitação durante o dia é gratuita aberta ao público.

Os portões abrem diariamente, a partir das 9h até às 21h, para visitação dos espaços. Cerca de 40 expositores já estão confirmados, entre empresas de maquinários e implementos agrícolas, além de cooperativas rurais, instituições financeiras, órgãos do governo federal e estadual. Haverá ainda a feira de adoção de cães e gatos.

Vale lembrar que só na primeira noite que o show será pago; já nos demais dias é aberto ao público, com shows e programação gratuita. Haverá ainda ao lado da praça de alimentação, um palco para shows de artistas da região, com apresentações gratuitas. A praça de alimentação é organizada pela FEAPP, com renda revertida para as entidades de Prudente.

Na Expo Prudente haverá a programação de rodeio na arena, na quinta, sexta e sábado, com provas de três tambores, prova de laço, e rodeio em touros e cavalos. No dia 15 de setembro, na sexta às 19h no Tatersal haverá leilão de cavalos raça Quarto de Milha e Paint Horse.

Confira a programação de Shows da 60ª Expo Prudente

Na abertura, na quarta-feira dia 13/09 – Show da dupla Zé Neto & Cristiano, única atração paga. Os ingressos já estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com. br e nos pontos de vendas

Na quinta-feira (14/09) show gratuito com a dupla Bruno e Barreto.

Na sexta-feira (15/09) Pedro Paulo e Alex, também gratuito.

No sábado (16) encerra com o show Zé Henrique & Gabriel e outro show gratuito, a segunda atração será divulgada na segunda-feira (28)