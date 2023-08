Semana Acadêmica de Estética promove workshops nos dias 28 e 29 de agosto

O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética do Centro Universitário de Adamantina promove na próxima semana, nos dias 28 e 29 de agosto, a sua Semana Acadêmica.

Neste ano, o evento trará dois workshops ministrados pela Dra. Fabiana P. Coppieters. Na segunda-feira, 28, será o “Detox day” e na terça, 29, o tema a ser abordado é “Como tratar seu melasma de uma forma segura e eficaz”.

As atividades serão realizadas das 19h30 às 22h30 no Laboratório de Habilidades (miniauditório) do Bloco V, no Câmpus II.

“A semana acadêmica do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética tem como objetivo aproximar os discentes com a realidade do mercado de trabalho por meio de palestras e workshops que promovam a atualização dos conceitos e técnicas complementando o conteúdo ministrado em sala de aula”, ressalta a Prof.ª Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros, coordenadora do curso.