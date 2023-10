Carro é abandonado após capotamento na SP-294

Um rapaz de 22 anos teria sido levado por indivíduos em um veículo com as mesmas características momentos antes do acidente



Um veículo Prisma, com placas de Santa Mercedes, foi abandonado após capotar por volta das 14h10 desta terça-feira (3), no km 641 da SP-294, em Dracena.

Conforme as primeiras informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, uma viatura da Polícia Militar que se deslocava pela rodovia, se deparou com o acidente e ao verificar, não localizou nenhuma pessoa ou vítima no local.



Equipes da Polícia Rodoviária também teriam feito contato com unidades de saúde, porém, até o momento da postagem desta notícia, nenhum ferido teria dado entrada para atendimento nas mesmas.

Foram realizadas buscas, porém, nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo.



ACIDENTE PODE TER LIGAÇÃO COM OCORRÊNCIA ANTERIOR

Também foi apurado pelo jornalismo Folha Regional, que o veículo capotado pode ter ligação com ocorrência anterior por Santa Mercedes, onde uma mulher teria acionado a Polícia Militar, informando que seu filho, de 22 anos, havia sido levado por indivíduos em um GM Prisma de cor prata; carro este com as mesmas características do que capotou.



A ocorrência segue em andamento os trabalhos das polícias Militar e Rodoviária. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

Nossa reportagem segue acompanhando a ocorrência e mais informações, bem como a edição deste conteúdo, poderão ocorrer a qualquer momento.