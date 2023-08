FLÓRIDA: Prefeito Fróio assina termo aditivo para execução do serviço de residência inclusiva

Na segunda-feira (21) foi assinado um termo aditivo entre Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Dracena e Osvaldo Cruz para a execução do serviço regional de acolhimento institucional em residência inclusiva na região da Alta Paulista.

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve presente na solenidade que contou com a presença dos demais prefeitos das cidades envolvidas no projeto.

Os prefeitos ressaltaram a importância do serviço de acolhimento, pois mesmo não tendo a necessidade no momento, essa é uma demanda sempre constante.

Conforme a secretária de assistência social de Adamantina, dos 32 municípios, a residência inclusiva é pioneira tanto na região da Alta Paulista como da Alta Sorocabana.

A residência inclusiva atenderá os municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Dracena e Osvaldo Cruz.

SOBRE A RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Consiste em um serviço de acolhimento institucional para jovens com deficiência acima de 18 anos e cujos vínculos familiares estão rompidos ou fragilizados e que não contam com condições de auto sustentabilidade.

O serviço será executado pela Apae por meio de uma equipe contratada que é composta por um coordenador e cuidadores, em parceria com os municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Mariápolis, Dracena e Osvaldo Cruz e conta com a coparticipação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.

Para a execução, o Governo do Estado destinará R$ 180.038,40 e mais R$ 180.038,40 cofinanciado pelos municípios parceiros e mais R$ 54 mil do estado para aquisição de material permanente.

No ano passado, foi firmado um convênio entre as cinco cidades participantes para dar início aos atendimentos no local.

A residência inclusiva funciona na rua Antônio Schmidt Villela, 37 em Adamantina. (Com informações da Ass. de Imprensa de Adamantina)