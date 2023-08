LUCÉLIA: Partido Liberal tem nova Comissão Executiva Municipal

O Partido Liberal (PL) tem uma nova Comissão Executiva Municipal em Lucélia que entrou em vigência no último dia 21 de agosto.

O PL é o partido do ex-presidente Bolsonaro que elegeu a maioria dos deputados federais e tem grande bancada na Assembleia Legislativa do Estado, estando junto ao governador Tarcísio de Freitas – portanto sendo um dos maiores partidos -; desta forma quer participar de forma direta na eleição municipal do próximo ano.

Em Lucélia, o PL tem agora a seguinte composição Executiva Municipal: Maria Regina de Oliveira (presidente); Regula Maria Baumgartner (primeira vice-presidente); Maria Regina de Mello Marques (secretária); Marly Auxiliadora Faco (tesoureira); Manoel Carlos Ferreira de Souza (vogal); Antonio Marques Lourenço (membro do Diretório) e Christian de Carvalho (suplente do Diretório).

De acordo com informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, a composição da nova executiva municipal tem perfil com a direita e desta forma buscará a partir de agora fortalecer a legenda, visando a eleição municipal do próximo ano e em busca de parcerias com membros do partido a nível estadual e federal, sempre priorizando a busca de conquistas para a comunidade luceliense.