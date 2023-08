Juridicando traz cobertura especial sobre Semana Jurídica do Centro Universitário de Adamantina

O Juridicando, podcast produzido pelo curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina, trouxe, em sua edição nº 54, um especial sobre a Semana Jurídica 2023 –

realizada de 8 a 11 de agosto no Câmpus II –, por meio de entrevistas com os palestrantes, professores, estudantes e autoridades presentes.

Na primeira noite, a palestra foi proferida pelo Dr. Cristiano Scorvo Conceição, abordando o tema “Reforma Tributária”. Na segunda noite, o evento acadêmico recebeu o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), Dr. Eduardo Foz Mange, que, além de proferir palestra sobre os principais aspectos jurídicos da Lei de Recuperação Judicial e Falências, firmou importante convênio com o curso de Direito, garantindo aos estudantes acesso a inúmeros benefícios concedidos pela entidade, tais como cursos, biblioteca virtual e pesquisa de jurisprudência.

Na terceira noite, o advogado e conselheiro seccional da OAB/SP, Dr. Nelson Kobayashi Júnior, destacou aspectos práticos e teóricos da Sustentação Oral, e, no encerramento do evento, o Dr. Arthur José Pavan Torres, doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo (USP), advogado, professor e chefe de gabinete do Conselho Estadual de Educação/SP, falou a respeito do tema: “Ensino Jurídico e Direito Educacional”.

Juridicando

Com apresentação dos professores do curso de Direito, José Eduardo Lima Lourencini e Igor Terraz Pinto, o podcast Juridicando é transmitido todas às terças-feiras às 22h e às quartas-feiras às 15h, na Rádio Cultura FM (99,3 Mhz).

O programa também é transmitido ao vivo, pelo YouTube, às terças-feiras, a partir das 9h. Quer acompanhar? Só clicar neste link. Todos os episódios estão disponíveis também no Spotify.