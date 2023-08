EXPOVERDE: Estruturas começam a ser montadas no recinto poliesportivo de Adamantina

Faltando uma semana para a 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial que acontecerá de 5 a 10 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias, as estruturas já estão sendo montadas.

As equipes da Prefeitura de Adamantina estão atuando em diversas frentes executando a pintura, manutenção, limpeza, entre outros no espaço.

O barracão que abrigará as entidades está com a cobertura praticamente pronta. Assim, o recinto terá uma novidade, pois tanto as entidades como toda a circulação nesta região estará coberta.

A cobertura metálica terá 244,77, ampliando a área geral da cobertura metálica para 1374,60 metros quadrados. A Prefeitura de Adamantina recebeu o valor de 1 milhão de reais para a construção mais a contrapartida de R$54.757,93.

Além disso, o Pavilhão de Flores e Plantas já recebeu todas as prateleiras. Este ano, o layout foi alterado com o objetivo de oferecer mais espaço para os expositores e possibilitar que novos empreendedores venham comercializar os seus produtos durante a ExpoVerde 2023. O espaço ganhou uma decoração especial.

Tanto a área comercial como o Pavilhão de Grandes Animais já começaram a receber as tendas que vão abrigar os expositores e os animais.

“A preparação está intensa. Estamos aguardando com grande expectativa a nossa ExpoVerde 2023. Estamos trabalhando para fazer uma grande festa, não só com entretenimento, mas com a geração de negócios também”, afirma o presidente da comissão organizadora, Gustavo Taniguchi.