Coletiva da 60º Expo Prudente anuncia seis shows, sendo cinco shows gratuitos

Expo Prudente terá shows gratuitos na quinta, sexta e sábado; parque de diversão e praça de alimentação, 35 estandes e exposição de animais. Único Show pago é na quarta-feira (13/09)

O prefeito Ed Thomas e a comissão organizadora da 60º Expo Prudente anunciaram nesta terça-feira (29/08) no gabinete da Prefeitura, em coletiva com a imprensa local, a grade completa de shows, incluindo na programação uma nova atração surpresa: a dupla Israel e Rodolffo, na sexta-feira (15/09). Os organizadores anunciaram que a Expo Prudente pela primeira vez foi incluída no Circuito Brahma, como uma das maiores feiras do Brasil.

“Estamos entregando para Prudente uma Expo de primeira qualidade para todos os públicos e com entrada gratuita em quase todos os shows”, disse um dos organizadores da Expo Prudente, Fábio Nascimento, lembrando que o único show que será pago, é na abertura no dia 13 de setembro. O organizador também agradeceu o respaldo da Prefeitura.

O prefeito Ed Thomas falou da importância dos patrocinadores acreditarem no evento, assim como o patrocinador nacional, que incluiu a Expo Prudente, no ‘Circuito Brahma’. O prefeito destacou que a Expo conta com uma programação completa com shows, rodeio completo, leilão, exposição de animais, estandes e feira, além do parque de diversão e da praça de alimentação.

“Posso afirmar que 99% dos recursos empreendidos na Expo Prudente são provenientes de recursos de patrocínio, a Prefeitura de Prudente está responsável apenas pelo apoio na manutenção do local”, lembrou o presidente da Comissão da Expo Prudente e chefe de gabinete, Luiz Edson de Souza.

A festa de lançamento oficial da 60º Expo Prudente será no dia 5 de setembro, às 19h, no Recinto de Exposição, para os patrocinadores e imprensa. No dia 9 de setembro, às 20h30, será realizada a Escolha da Rainha da Expo Prudente, no Bastião.

A Expo Prudente ocorre de 13 a 16 de setembro, no Recinto de Exposição Jacob Tosello. Conta com Praça de Alimentação administrada pelas entidades através da FEAPP, grade de shows gratuitos (exceto 13/09); parque de diversões, rodeio, exposição de animais, leilão, cerca de 40 estandes de expositores, além de Carretas do Banco do Brasil, Sebrae e Senai.

Na coletiva estiveram presentes, o prefeito Ed Thomas, o chefe de gabinete Luiz Edson de Souza, a secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), Ana Paula Atayde Setti; o secretário de Mobilidade Urbana (Semob), Cézar Gardim, um dos organizadores da Expô, Fábio Nascimento, o secretário de Comunicação Clayton Santos, secretário de Saúde, Breno Casari e demais presentes.

Confira a programação completa da 60º Expo Prudente:

– 13/09-Quarta-feira (Único Show pago) – Zé Neto &Cristiano; ingressos pelo site: www.bancadoingresso.com.br.

-14/09- Quinta-feira (Entrada Franca) – Bruno &Barreto;

– 15/09-Sexta-feira (Entrada Franca) – Israel & Rodolfo/ Pedro Paulo &Alex

– 16/09-Sábado (Entrada Franca) – Zé Henrique & Gabriel / Hugo & Guilherme;