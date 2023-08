Delegada da DDM faz palestras em Mariápolis

O encontro foi realizado com alunos a partir do sexto ano até o terceiro do ensino médio e teve como tema condutas consideradas como bullying e cyberbullying, seus efeitos e consequências, com foco na conscientização dos alunos, bem com as implicações cíveis e penais.



Houve massiva presença dos estudantes, cerca de 130, onde puderam debater este tema tão sensível no meio escolar, sendo muito proveitosa a troca de informações e esclarecimentos de dúvidas, contando, inclusive, com a presença de representante do Poder Legislativo Municipal, além do corpo escolar.