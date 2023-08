FLÓRIDA: Prossegue a todo o vapor as obras de construção de nova ponte próximo ao Distrito do Indaiá

A Prefeitura de Flórida Paulista através dos setores de Obras e Engenharia estão empenhados na construção da ponte mista de aço e concreto armado na estrada FLP 0321, no Distrito do Indaiá do Aguapeí.

O Governo do Estado por intermédio da Defesa Civil do Estado autorizou no mês de abril do ano passado a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 2.062.688,54 para a construção da nova ponte mista na estrada que liga o Distrito do Indaiá do Aguapeí ao rio Feio.

A construção de uma nova ponte vinha sendo reivindicada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior desde o mandato anterior, uma vez que a antiga ponte de concreto caiu há mais de 7 anos e a passagem está sendo feita desde então, por uma ponte provisória de madeira construída ao lado da antiga.

Na licitação realizada pela Prefeitura de Flórida Paulista foi vencedora a empresa Ecopontes – Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda. da cidade de Presidente Prudente; a nova ponte que será construída será mista, sendo de aço e concreto armado.

A junção de aço e concreto assegura durabilidade e segurança, garantindo que a estrada esteja disponível para todos os que dela necessitam.

O contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa foi assinado, sendo que o valor da obra será de R$ 2.171.251,10; onde o Governo do Estado entrará com a importância de R$ 2.062.688,54 e o restante será de contrapartida do município.

Essa obra é um exemplo do comprometimento da administração local em melhorar a infraestrutura e promover o desenvolvimento em todas as partes do município.