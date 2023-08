DRACENA: CDHU entrega 112 kits de eletrodomésticos para famílias de conjunto habitacional

Na manhã desta segunda-feira, 28, o prefeito André Lemos acompanhou a entrega de 112 kits de eletrodomésticos para famílias do Conjunto Habitacional Florindo Tabacchi, contendo geladeira, fogão e micro-ondas. A entrega foi feita pela equipe da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), representada pelo gerente regional Lucas Haro, que esteve presente no local.

A diretora de Habitação de Dracena, Bruna de Jesus Barbosa, o presidente da Câmara, vereador Danilo Ledo e os vereadores Edenilso Carvalho (Ratinho), Dulci Guastaldi e Sara Scarabelli também acompanharam a entrega dos kits.

Neste primeiro momento, foram entregues 112 kits para as famílias que se enquadraram nos critérios estabelecidos pelo programa do governo do Estado, porém, conforme solicitação enviada pelo prefeito André Lemos, serão realizadas novas avaliações para que todos que estiverem dentro dos critérios possam receber o kit. “Temos que agradecer ao governador Tarcísio e toda a sua equipe por ter honrado com o compromisso feito pelo governo anterior. Hoje estamos aqui acompanhando a entrega de 112 geladeiras, fogões e micro-ondas que irão auxiliar essas famílias”, afirmou o prefeito André.

De acordo com o gerente regional da CDHU, Lucas Haro, as famílias que não estão nesta primeira lista passarão por uma nova avaliação. “Estamos aqui recebendo a demanda de algumas famílias que, por algum motivo, ficaram fora da lista. Estamos tratando isso com carinho e, com certeza, aqueles que de fato têm esse direito irão receber o kit”, afirmou Lucas.