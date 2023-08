Visando conter gastos, Prefeitura de Prudente reduz funcionamento da Cidade da Criança

O Parque Ecológico da Cidade da Criança “Agripino de Oliveira Lima Filho”, em Presidente Prudente, funcionará somente aos sábados e domingos, das 8h30 às 16h30. A redução nos atendimentos ao público foi iniciada pela administração municipal como medida de contenção de despesas.

Diante desse cenário, o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop), que administra o local, informou em nota que os horários de abertura da Cidade da Criança são fixados pela Secretaria Municipal de Turismo, no entanto, os serviços e todas as manutenções seguem normalmente.

O complexo, que também abrange a estrutura do Parque Aquático, está sem licença de operação pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) desde novembro de 2022. De acordo com o órgão, está em análise um pedido de renovação solicitado pela Prefeitura de Presidente Prudente, que teria sido feito dentro do prazo.



Em 2020, o município conseguiu, pela primeira vez, após 25 anos da inauguração do parque, a licença ambiental de operação de regulação da Cetesb. O documento regula as atividades do local e o enquadra na legislação ambiental, eliminando possíveis riscos existentes nas atividades.

Com a licença ambiental do complexo, abre-se a possibilidade de o Poder Executivo pleitear uma concessão por parte da iniciativa privada, o que chegou a ser anunciado em fevereiro. Porém, a licença tinha o prazo de dois anos para ser renovada, o que não ocorreu.