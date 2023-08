PARAPUÃ: Vereador busca reforma do campo e quadra do Jardim Canaã

Buscando valorizar o esporte e a comunidade do bairro Jardim Canaã, o vereador Eder Castro está empenhado em solicitar melhorias urgentes no campo ‘Francisco José da Silva – Chico Tabaco’.

Desta forma o vereador reivindica a administração municipal para que faça a revitalização do local, como gramado, rede dos gols, além dos reparos em geral nos alambrados e em outros pontos, contratação de um zelador, como também coloque uma placa com o nome de ‘Francisco José da Silva – Chico Tabaco’, que foi um projeto feito em 2021 de autoria de Eder Castro homenageando este ícone do esporte de Parapuã.

Ainda o vereador Eder Castro está solicitando a administração municipal que também realize a reforma da quadra de esportes do bairro Jardim Canaã para que a mesma possa ser utilizada pelos moradores e crianças do local, buscando a implantação de cobertura.

“Meu objetivo é proporcionar condições dignas aos esportistas locais que utilizam esse espaço. Vamos juntos promover o lazer e o bem-estar de nossa população através do esporte”, finalizou o vereador Eder Castro.