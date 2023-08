SALMOURÃO: Secretaria da Saúde promove palestra para gestantes e lactantes

Na manhã do dia 18, a Prefeitura de Salmourão, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma palestra para gestantes e lactantes com o tema “Os desafios da Amamentação”, onde dicas e informações importantes foram repassadas às participantes pela médica pediatra doutora Caroline Martins Bettoni.

O evento ocorreu no Centro de Saúde III e durante a palestra foram também entregues medicamentos para as gestantes e lactantes com a orientação da doutora Caroline Bettoni, além de um kit para cuidados com os bebês, que constava com sabonete, cotonetes e lenços umedecidos.

As mamães que participaram do evento também contaram com um delicioso café da manhã, oferecido antes do início da palestra.

De acordo com a secretária Luana Pravatto, é importante a ação de se estar sempre transmitindo conhecimentos e cuidados à população, pois quando existe a troca de informações e experiências entre profissionais de saúde e seus pacientes, é possível proporcionar uma melhor qualidade de vida e principalmente de saúde para toda população.