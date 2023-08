EMPÓRIO DO CHURRASCO: o maior e mais completo de Lucélia

O Empório do Churrasco é o maior e mais completo “shopping” da carne de Lucélia.

Com quase cinco anos servindo a população da Capital da Amizade, a empresa tornou-se uma das mais requisitadas quando o assunto é diversidade, bom atendimento e qualidade nos produtos oferecidos.

Na rua Rotary, próximo da Apae, o Empório da Carne conta um amplo espaço para que os clientes possam aproveitar tudo o que a empresa oferece, além do estacionamento próprio.

Cortes bovinos, suínos, frangos, bebidas, gelo, carvão, produtos de conveniência e churrasqueiras são alguns dos itens que você encontra.

A empresa dispõe de serviço de delivery para garantir que sua encomenda chegue de forma ágil no local desejado. Aos finais de semana, facilita suas refeições com seus deliciosos assados que são marca registrada do Empório do Churrasco.

Everton Silva Juliano está no comando da empresa e conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados para garantir o atendimento que você merece.

Telefones: (18) 3551-1437 / (18) 99621-1437.