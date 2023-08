LUCÉLIA: Campo da Vila Rancharia recebe investimento de mais de R$ 530 mil em melhorias e modernização

O campo da Vila Rancharia está recebendo diversas melhorias e modernização, além de reparos nas dependências visando proporcionar um espaço de lazer, esporte, recreação e cultura com diversas opções.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Lucélia está sendo investido no local a importância de R$ 538.155,77 através de recursos liberados pelo Governo do Estado.

Para a execução das obras foi contratada através de licitação, uma empresa especializada que tem um prazo de 6 meses para a execução dos serviços.

Estão sendo construídos modernos vestiários – uma antiga reivindicação dos esportistas que não tinham um local adequado -; sendo revitalizado o campo de malha, construção de pista de extensa caminhada que se encontra em fase adiantada de execução; além de implantação de quadra de Streetball para a prática de basquete.

O Streetball é uma variação do basquete jogado geralmente em quadras abertas, sendo basicamente um “basquete de rua”, sendo portanto, uma nova modalidade no local.

Ainda a Prefeitura de Lucélia ressaltou que a obra de melhoria no campo da Vila Rancharia contemplará também iluminação do local visando garantir maior segurança e proporcionar condições da utilização do espaço no período noturno.