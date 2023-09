FLORA RICA: Obra da ponte do Emboaba segue em desenvolvimento com aval da Defesa Civil

Recentemente, o secretário municipal de Obras, Osmar Júnior recebeu os representantes da Defesa Civil do Estado na obra da ponte do Emboaba.

Segundo o secretário Osmar Júnior, a visita tem como objetivo verificar o andamento da obra.

“A Defesa Civil, órgão que fiscaliza e libera o recurso da ponte, realiza inspeções periódicas, a fim de constatar se há necessidade de algum aditivo ou observação para o projeto, para que tudo aconteça da melhor maneira possível e com mais segurança”, destacou.

Esta é a segunda visita do órgão ao local e de acordo com o secretário de Obras, os pareceres emitidos pela Defesa Civil confirmam que a construção está dentro dos padrões.

A nova ponte que está sendo construída será mista de concreto e aço, sendo executada pela empresa Vitória & Vitória Construtora, investido a importância de R$ 1.131.674,28 através de liberados pela Defesa Civil do Governo do Estado, iniciada no mês de maio e com prazo de execução de 6 meses.