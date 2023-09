FLÓRIDA: Salão de Festas Municipal será sede do Lions Clube

O prédio que já abrigou a Banda Marcial, Câmara Municipal e que atualmente funciona como Salão de Festas Municipal, vai se tornar sede do Lions Clube de Flórida Paulista.

A cessão do imóvel público está sendo possível após o prefeito Wilson Fróio Júnior encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei que permite o uso por tempo indeterminado das instalações pelo clube de serviços, que passará a contar com um espaço adequado para as suas reuniões, desenvolvimentos de campanhas, ações e outros eventos.

Na sessão da Câmara Municipal realizada no dia 14, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores o projeto de lei de cessão do imóvel.

Estiveram presentes na sessão na Câmara Municipal, o presidente do Lions Clube, Thiago Macorini e membros do clube que presta relevantes serviços para a população nos mais diversos segmentos.

Com o resultado da votação e aprovação, os membros do Lions Clube agradeceram aos vereadores e destacaram a iniciativa do prefeito Fróio, além de reforçarem o compromisso de continuar atuando prol aos floridenses em todas as áreas.

Vale destacar que com a cessão do imóvel ao Lions Clube, a população não ficará desassistida quando necessário, para a realização de suas festas e eventos, já que com a finalização das obras no Ginásio Municipal de Esportes “Tancredo Neves”, próximo da Santa Casa – que foi transformado em arena multiuso – os floridenses ganharam um novo espaço, dotado inclusive de sistemas de combate a incêndio, portas com saídas de emergência e todos os requisitos necessários e requeridos pelos órgãos competentes.