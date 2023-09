FLÓRIDA: Mirando as eleições municipais e fortalecer o partido, PSDB reúne lideranças

Em reunião convocada nesta semana pelo ex-prefeito e atual membro do diretório municipal do PSDB, Dr. Max Grison, estiveram presentes lideranças do partido, ex-vereadores e convidados que debateram pautas importantes relacionadas à fortalecer a legenda em Flórida Paulista.

A reunião ocorreu nas dependências da Dr. Max Policlínica e contou com a presença do vereador Tiago Ribeiro de Souza; dos ex-vereadores Miro do Indaiá; Olésio Ferrarezi, Preguinho e Luizinho Lensi; da ex-secretária de Saúde, Oneide Rodrigues; Tairo Ferrarezi (que foi candidato à prefeito nas últimas eleições) e do assessor parlamentar do deputado estadual Mauro Bragato, Ricardo Rived Garcia.

Além de fortalecer o partido, os dirigentes partidários iniciarão um processo de remodelação do diretório municipal, buscando ainda novos filiados.



Outro tema tratado na reunião, está ligado às eleições municipais de 2024, com a possibilidade de que o PSDB possa lançar candidato próprio ao cargo de prefeito, vice e uma ampla chapa de vereadores.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o vereador Tiago Ribeiro destacou a união que existe dentro do partido e que o PSDB está de portas abertas para receber novos membros, filiar os floridenses para fazerem parte de suas ações e garantir o direito de disputa de vagas nas eleições do próximo ano.



“Fico à disposição para filiar, tirar dúvidas e para atender a população e os interessados de uma forma geral. O PSDB sempre foi um partido que teve expressão nas eleições municipais e que elegeu prefeitos, vereadores e que conta com pessoas que fizeram história em nosso município e esta será sempre a nossa meta, colaborar com o progresso e o desenvolvimento da Cidade Amizade”, destacou o vereador Tiago Ribeiro.

Novas reuniões deverão ocorrer em breve, com ampla divulgação visando garantir a participação de um número cada vez maior de pessoas.