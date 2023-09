Semana Acadêmica da Educação Física promove minicursos teóricos e práticos

O Centro Universitário de Adamantina promove nos dias 4, 5 e 6 de setembro a Semana Acadêmica da Educação Física, evento organizado pela coordenação do curso junto com os alunos do 8º termo. As atividades acontecem no Câmpus III.

Haverá diversos minicursos teóricos e práticos, além de jogos. A programação começa na segunda-feira, 4, às 19h30, com a professora especialista em Levantamento de Peso Olímpico (LPO) Juliane Silva Gasparini, abordando o tema “MMT – características e formas de treinamento”.

Em seguida, o treinador e coordenador metodológico das categorias de base da Ferroviária SAF, Alan Willian, abordará “Metodologias de treinamentos nos esportes coletivos”. Quem encerra a noite é a Prof.ª Esp. Maísa Rodrigues Sacoman, falando sobre “Educação Física Escolar”.

Na terça-feira, 5, a Prof.ª Ma. Juliana Felipe abre a programação com o tema “Quanto você vale? Como construir sua marca no treinamento personalizado?”. Logo após, “Tática no futebol e perspectiva para o profissional do interior” será o assunto abordado pelo Prof. Esp. Lucas dos Santos Ávila e para encerrar, o minicurso 6 será “Periodização de Treinamento Resistido, Estratégias Nutricionais e Recursos para alta performance; Planejamento teórico para a realidade prática”, com o consultor, coach e atleta bodybuilder Prof. Luan Magalhães.

A Semana Acadêmica termina na quarta-feira, 6, com os jogos organizados pelos alunos do 8º termo.

“Através do evento, os alunos podem ter uma experiência do que é a vida profissional fora da sala de aula, além da troca de conhecimentos com outros profissionais da área”, ressalta o aluno Rafael dos Santos Silva.

“A semana acadêmica é de extrema importância para nossa formação, através dos minicursos que são disponibilizados, que ajudam muito com a aproximação de nós alunos com a realidade do mercado de trabalho”, destaca outra aluna de Educação Física, Laura Carvalho Pernomian.

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Gabriela Gallucci Toloi Cardoso, conta que nesta edição, todos os palestrantes são alunos egressos da Instituição. “Temos muito orgulho de recebê-los, propiciando a real visibilidade do futuro que cada estudante pode almejar e conquistar”, diz.