Obras em pavimento interditam alça, em Martinópolis

Acesso para Rodovia Assis Chateaubriand receberá melhorias nesta segunda-feira (4)

Motoristas que estiverem na SP 284 – Rodovia Prefeito Homero Severo Lins tendo como destino a SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand devem ficar atentos para alteração no tráfego nesta segunda-feira (4). A alça que faz a ligação dessas duas rodovias, em Martinópolis, será interditada para obras de melhorias no pavimento. Os serviços serão realizados pela Eixo SP Concessionária de Rodovias a partir das 7h e a previsão é de que os trabalhos sejam encerrados por volta das 18h.

Durante o período de interdição, os motoristas que seguem pela SP 284 e precisem acessar a Rodovia Assis Chateaubriand, na pista sentido Presidente Prudente, deverão seguir no sentido contrário e realizar o retorno no km 422, no dispositivo utilizado também como acesso ao distrito de Teçaindá e Pracinha.

O trecho em obras terá sinalização reforçada para alertar e orientar os usuários sobre as alterações no trânsito. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.