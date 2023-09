Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Ourinhos reúne mais de 40 Prefeituras

O investimento em governos digitais é uma das prioridades nos municípios do Centro-Oeste Paulista. Nesta quinta-feira (31), a Unifio de Ourinhos recebeu prefeitos, gestores e servidores de 40 Prefeituras da região que participaram do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Ourinhos.

O evento abordou soluções e o impacto da transformação digital da máquina pública no desenvolvimento das cidades. “Falar em cidade inteligente é falar em qualidade de vida”, destacou o prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, ao falar sobre as inovações implantadas na cidade como o sistema de monitoramento e aplicativos para relacionamento com a população como o Turismo em Ourinhos. “A tecnologia precisa ser vista e trabalhada para o bem comum. Nós precisamos fazer com que o cidadão tenha esse acesso de forma facilitada, consequentemente teremos uma cidade muito mais inclusiva”, completou Pocay.

Pela primeira vez, Ourinhos sediou um encontro promovido pela Rede Cidade Digital. “Depois de tantas participações do Lucas, levando Ourinhos para outros estados nos eventos da Rede Cidade Digital, é uma satisfação trazermos este Forum pela primeira vez para Ourinhos, com o objetivo de compartilharmos informações, de contribuir com a formulação de políticas públicas capazes de transformar cada cidade no melhor lugar para se viver. Seja cidade digital, cidade inteligente ou cidade conectada, o importante é o impacto positivo na vida das pessoas”, disse o diretor da RCD, José Marinho.

Assis, Garça, Jacarezinho, Marília, Ourinhos, Paraguaçu Paulista, Santa Cruz do Rio Pardo e Tarumã compartilharam os avanços tecnológicos nas cidades e mostraram como as administrações municipais usam a tecnologia para oferecer melhores serviços ao cidadão. “Hoje o nosso mundo gira através da inteligência, só que nós temos que nos preparar. A gente vê que é um grande recurso para todos os setores”, afirmou o presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (CIVAP) e prefeito Ibirarema, Camachinho.

Assis e Marília estão investindo em ferramentas como o chatbot e assistentes virtuais para o relacionamento com a população. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação de Marília, Eduardo Yamamoto, 70% dos atendimentos já são automatizados. “A gente sabe que tem cidadão precisa do atendimento ao vivo, mas o automatizar é a virada de chave para dar agilidade e transparência”.

No encontro, os gestores também puderam conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas 1Doc, Placarsoft, Softplan, Aprova, Evolution Tecnologia Funerária, Sonner, Verkom, iFractal Gestão de Ponto e Faith Power.

Prefeitos Inovadores – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realizou a entrega do título de Prefeito Inovador 2023 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades. Ao todo, 11 Prefeitos foram homenageados (confira a relação abaixo).

Um dos prefeitos inovadores é o prefeito Oscar Gozzi, de Tarumã, homenageado pela criação do aplicativo Tarumã Agro na mão que tem o objetivo de auxiliar a venda de agricultores. “É um serviço que criamos para potencializar a renda e fomentar a economia”, contou o prefeito. O uso de telemedicina é outro destaque da cidade, que segundo Gozzi, contribuiu para a redução de 45% nos óbitos relacionados a problemas de coração.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Ourinhos teve o apoio do Consórcio CIVAP, Associação de Municípios UMMES, do Centro Universitário de Ourinhos (Unifio) e do Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema (Amvapa).