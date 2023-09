PASSADO E PRESENTE NO ESPORTE DE LUCÉLIA

TRAJETÓRIA DO EX GOLEIRO LUCELIENSE ROBERTO “TICO”

Quem não se lembra do goleiro Roberto Joaquim Ferreira Junior? Falando assim poucos vão se recordar, mas ao citar o nome de Roberto “Tico”, certamente muitos os esportistas lucelienses e da região vão se lembrar.

Roberto “Tico” iniciou sua trajetória aos 12 anos no E.L.F.E.S de Lucélia do treinador Fernando de Moraes “Fernandinho Português”.

Aos 16 anos foi mostrar seu bom futebol no Rio Branco E.C. de Americana.

Com um currículo invejável jogou no Jataiense E.C. de Goiás, C.A. Ituano, Capivariano, Osvaldo Cruz F.C., Botafogo F.C de Ribeirão Preto (Acesso conquistado em 2008 – Série A2 a Série A1), Capivariano F.C., Rio Preto F.C., Ferroviária de Araraquara (Acesso conquistado em 2006, da Série A2 a Série A- 1) e Barueri.

LUCÉLIA

Em Lucélia jogou no time do América F.C. (Jardim América), Lucélia F.C. e muitas outras que não recorda.

PENDUROU AS LUVAS COM PROPOSTA

Aos 28 anos pendurou as luvas, encerrando a carreira onde foi terminar os estudos e teve proposta das equipes Botafogo da Paraiba, Corinthians Alagoano, Ferroviaria e Botafogo F.C de Ribeirão Preto.

AVARÉ

Atualmente com 39 anos, morando com a família em Avaré, interior de São Paulo, onde é gerente de vendas do Grupo Remax, além de ser Engenheiro Agronomo.

Futebol atualmente só as vezes com o pessoal da empresa.