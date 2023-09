Emprega Prudente tem 305 postos de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (04)

Só para os cargos de Servente de pedreiro há 10 vagas, há 11 vagas para Auxiliar de limpeza, 14 vagas para o cargo de Vendedor (a), além de 55 vagas para Operador (a) de caixa

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, o Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), está com 305 vagas disponíveis nesta segunda-feira (04/09), que contemplam profissionais de diversas áreas. Os cargos vagos e os requisitos de cada um estão elencados na nova plataforma www.empregaprudente.com.br, onde o interessado pode cadastrar seus dados, além de um campo destinado às empresas contratantes.

Há oportunidades no comércio, na mecânica, no setor administrativo, dentre outros. Só para os cargos de Servente de pedreiro há 10 vagas, há 11 vagas para Auxiliar de limpeza, 14 vagas para o cargo de Vendedor (a), além de 55 vagas para Operador (a) de caixa.

Todos os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site prudentedigital.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos. Com o novo site, as propostas podem ser consultadas de acordo com o setor interessado.

Para aqueles que não tiverem acesso à internet, a Sedepp disponibiliza o acesso, assim como, a Câmara Municipal também oferta o serviço nos gabinetes dos vereadores.

O Emprega Prudente Digital pode ser acessado pelo www.empregaprudente.com.br ou no site da Prefeitura: www.presidenteprudente.sp.gov. br. Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente na Sedepp, por meio do telefone 3918-4200.

Veja a lista completa:

Área da saúde (2);

Motorista toco (10);

Vendedor (a) (14);

Gerente comercial (1);

Supervisor (a) de vendas (1);

Coordenador (a) de logística (1);

Auxiliar de limpeza (11);

Almoxarife (2);

Auxiliar geral (15);

Auxiliar de cozinha (6);

Cozinheiro (a) (2);

Carpinteiro (a) (6);

Armador (a) de ferragens (2);

Auxiliar de montagem (1);

Auxiliar de produção (7);

Operador (a) de caixa (55);

Pintor (a) (1);

Auxiliar de funilaria e pintura (1);

Atendente (4);

Soldador (a) (1);

Motorista entregador (a) (3);

Serralheiro (a) (4);

Comprador (a) (1);

Frentista (1);

Auxiliar de serralheria (2);

Televendas (1);

Vistoriador automotivo (1);

Supervisor (1);

Pedreiro (a) (5);

Servente de pedreiro (a) (10);

Telemarketing (1);

Operador (a) de retroescavadeira (1);

Estoquista (2);

Ajudante de motorista (4);

Analista administrativa financeiro (1);

Chapeiro (a) (1);

Auxiliar de recursos humanos (1);

Assistente de engenharia (1);

Auxiliar de almoxarifado (1);

Consultor (a) de vendas (4);

Recepcionista (4);

Vendedor externo (2);

Agente de prevenção (15);

Auxiliar de armazém (3);

Operador (a) de empilhadeira (5);

Repositor (a) (29);

1º emprego (24);

Auxiliar de açougueiro (a) (11);

Balconista (3);

Auxiliar de padeiro (a) (2);

Auxiliar de confeitaria (2);

Auxiliar de estacionamento (3);

Motorista truck (1);

Motorista de transporte coletivo (1);

Instalador (a) de blindex (2);

Auxiliar comercial (1);

Mecânico (a) de manutenção (1);

Porteiro (a) (1);

Auxiliar de expedição (1);

Fonoaudiólogo (a) (1);

Auxiliar administrativo (1);

Encarregado (a) de obras (1);

Copeiro (a) (1);

Serviços gerais (1).