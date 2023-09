FLÓRIDA: Prefeito viaja à Brasília em busca de recursos para o município

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve no mês de agosto na capital federal Brasília.

Na oportunidade, o chefe do executivo floridense esteve em contato com os deputados que receberam votos em Flórida Paulista na última eleição onde entregou ofício com solicitação de verbas para obras de infraestrutura e setor de Saúde do município.

O prefeito Fróio ainda foi recebido pelo deputado federal Rui Falcão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, onde foi solicitado investimentos para o município.

Aproveitando sua estada em Brasília, o prefeito Fróio esteve em busca de informações sobre projetos que devem ser implementados pelo Governo Federal nos próximos meses, visando desta forma inserir Flórida Paulista.

O prefeito Fróio esteve em Brasília acompanhado pelo secretário de Esportes Luiz Aléssio e o chefe de Gabinete Marcelo Fernandes.