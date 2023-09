LUCÉLIA: Copa Amizade de Futsal movimenta Ginásio Municipal de Esportes

O Ginásio de Esportes “Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias” que recebeu obras de reforma e modernização, sendo reinaugurado no mês de julho, está sediando a 1ª edição da Copa Amizade de Futsal de Lucélia.

O evento esportivo iniciado no dia 25 de agosto está movimentando o Ginásio Municipal de Esportes com partidas bastante disputadas e recebendo um excelente público.

A 1ª Copa Amizade de Futsal de Lucélia é uma realização da Prefeitura de Lucélia por intermédio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A competição conta com a participação de 12 equipes de Lucélia que foram divididas em três grupos com quatro equipes cada, que se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos classificando as duas melhores pontuadas para a próxima fase.,

Confira os Grupos.

GRUPO – A

-Betwins Games/Mk Tech Assistência

-Palácio do Sorvetes/Marcenaria Ferrari

-C.A. Morro/ Marcin Funilaria

-Portuguesa E.C.

GRUPO – B

-Morro/Restaurante Panela Caipira

-Liverpool

-Galácticos Asfal/JG Lanches

– NM Instalações Elétricas/ JD Comunicação Visual

GRUPO – C

-Black Sharks

-TW Bar/ Escritório Aymores/Ampla Construtora/Guina Truk/Smart Center

-Figueirense / TatuControbio/ Aviação Fama

-Catadão Resenha

A 1° Copa Amizade de Futsal de Lucélia, conta com a parceria da empresa Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia, que foi contratada através de processo licitatório realizado pela Prefeitura, sendo a responsável pela arbitragem do evento esportivo, que já está sendo considerado um sucesso.