ExpoVerde 2023 começa hoje com show de Hugo & Guilherme

A população da Cidade Joia e da região viverá a partir desta terça-feira 5), os seis dias de festa do maior evento gratuito do Oeste Paulista: a Expoverde 2023 – 31ª Feira do verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina, que traz o tema ‘Inovação e Boa Práticas’ e ocorre de 5 a 10 de setembro (terça-feira a domingo).

O Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ já está com as estruturas montadas para abrigar as exposições, shows, praça de alimentação, parque e rodeio. As equipes da Prefeitura também atuaram em diversas frentes para executar a pintura, manutenção, limpeza do espaço.

Além da praça de alimentação com a nova cobertura, o público poderá circular pelo Pavilhão de Flores e Plantas, pela área comercial, pelo Pavilhão de Grandes Animais, além da arena.

De acordo com o presidente da comissão organizadora Gustavo Taniguchi, nesta terça-feira (5), a partir das 19h, será aberta a parte de exposições, praça de alimentação e terá o primeiro show com a renomada dupla sertaneja de grandes sucessos, Hugo & Guilherme.

A grade musical terá ainda: Pedro Sanches & Tiago (6), Luan Santana na quinta-feira (7); Murilo Huff na sexta-feira (8); e Léo Chaves no sábado (9) com arrecadação de alimentos não perecíveis a serem doados para o Fundo Social de Solidariedade do Município. Para o domingo (10) foi anunciada uma atração infantil com Patrulha uma aventura canina para fechar o evento.

A final do rodeio e entrega da premiação ocorre na noite de sábado.

As EMEFs Profª Teruyo Kikuta, Prof. Eurico leite de Morais e Prof. Navarro de Andrade trarão mensagem de cultivo sustentável, através dos recursos naturais, água e sol, transformando em produção de hortaliças.

Dez integrantes da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina também estarão na 31ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial. O que totalizará em 60 empreendedoras demonstrando e comercializando seus produtos.

“A preparação foi intensa. Estamos trabalhando para fazer uma grande festa, não só com entretenimento, mas com a geração de negócios também. Então aguardamos com grande expectativa a nossa população e de toda a região na ExpoVerde 2023”, convida o presidente Gustavo Taniguchi.