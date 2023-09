LUCÉLIA: Atleta luceliense é campeã da Liga Nacional de Basquete Feminino

A armadora Maila Ciciardi, natural de Lucélia, sagrou-se junto com a equipe Sesi de Araraquara, campeã da Liga de Basquete Feminino Nacional.

A equipe do Sesi de Araraquara venceu no último dia 31 de agosto, a equipe do Sampaio Basquete de São Luís do Maranhão por 74 a 62 pelo quinto jogo da série melhor de cinco da final da Liga Nacional de Basquete Feminino (LBF), competição que reúne a elite da modalidade no Brasil. No resultado agregado, a equipe de Araraquara foi campeã ao vencer três dos cinco jogos pelo placar de 3 x 2.

O Sesi Araraquara teve uma atuação praticamente impecável na primeira fase, onde somou 13 vitórias e apenas uma derrota nos 14 jogos em que atuou. O título foi merecido e coroa de êxito a linda campanha feia pelo clube.

Vale destacar que a armadora Maila Ciciardi é titular da equipe de Araraquara e teve grande atuação durante toda a campanha e inclusive nos jogos da grande decisão.

A jogadora Maila Ciciardi teve os primeiros contatos com o basquete na cidade de Lucélia, onde aprendeu as regras e fazer as primeiras cestas no Ginásio de Esportes da cidade.

O título de campeã brasileira de basquete é mais um, somado na careira da atleta luceliense.

“Que honra poder fazer parte desta história, que marcou a história do SESI. Que sensação de dever cumprido. Que orgulho da nossa trajetória e que campeonato!! Esta vitória e este time merece muito!!”, afirmou Maila Ciciardi através das redes sociais ao comentar a conquista de campeã da Liga de Basquete Feminino Nacional.