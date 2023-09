FLÓRIDA: Alunos da Escola Pércio são premiados em competição da USP

No último dia 29, nove estudantes da Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzales, de Flórida Paulista, foram premiados na 7ª edição da Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades, a “CUCO”, realizada entre os dias 21 a 25.

Foram três alunos premiados com destaque ouro: Camila de Melo Mesquita, Raul Cesar Neves de Sousa Oliveira e Wesley Silva de Arruda; outros três alunos com prata: Ana Vitória da Silva Batista, Brayan Costa Lensi e Victor Gabriel Duarte de Ataíde e três com bronze: Ana Julia Centurion Ovelar, Emily Cristiny Rodrigues dos Santos e Michele Raquel Ovelar de Souza.

A CUCO é uma competição realizada por meio de provas on-line, numa única fase, envolvendo conteúdos de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Língua Portuguesa. Cada escola conta com um professor incentivador, responsável pelas ações necessárias para participação dos alunos, nesse caso a Professora Adriana de Lima Fornarolo.

A primeira edição da CUCO aconteceu em 2017 com 18 mil inscritos; a edição de 2023 atingiu pouco mais de 141 mil, um recorde. A CUCO é uma ação do Vem Saber, programa de difusão científica da USP e sediada no Instituto de Física de São Carlos. A missão do Vem Saber é desenvolver atividades de difusão científica inspiradoras, acessíveis e sustentáveis que melhorem o desempenho escolar dos estudantes de ensino médio de escolas públicas e os incentivem a ingressar no ensino superior.

A Escola Pércio parabeniza os alunos premiados e destaca que tal conquista é apenas o fruto do esforço que diariamente dispensamos à nossa comunidade escolar.