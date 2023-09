LUCÉLIA: Avançam as obras de revitalização e modernização da praça José Firpo

Após muito tempo paralisada, foram retomadas no começo deste ano, as obras de revitalização e modernização da praça José Firpo localizada no centro da cidade.

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve na praça e pode constatar que as obras estão avançando com grande parte executada, inclusive já instalada a iluminação.

A obra estava parada há mais de dois anos e em setembro do ano passado foi anunciada a abertura de uma nova licitação para a contratação de outra empresa especializada para retomar e finalizar a obra.

Também no ano passado, a Prefeitura de Lucélia renovou o convênio junto à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania para reinício das obras por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).

Com a abertura da licitação e contratação de uma nova empresa, finalmente as obras na praça José Firpo, localizada no centro de Lucélia foram retomadas. O convênio assinado foi entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania.

O convênio com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania garantiu uma verba no valor de R$ 917.912,50 pelo FID, com contrapartida do município.

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania visa gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no território do Estado de São Paulo.

Os recursos são oriundos de condenações em ações civis públicas e de multas por descumprimento de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público.

A obra na praça José Firpo prevê a remoção do atual piso de concreto rústico e guias danificadas. Também serão instalados equipamentos de academia ao ar livre visando a melhor qualidade de vida dos usuários, entre outros.