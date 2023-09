Iniciada a ExpoVerde 2023 em Adamantina com ótimo público

Teve início na noite de ontem (5), a 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial com entrada franca todos os dias.

A abertura da festa contou com exposição completa de flores e plantas, área comercial, exposição de animais.

Este ano, teve ainda a participação das empreendedoras que marcaram presença pela primeira vez. A noite de ontem (5), ainda contou com a abertura do rodeio em touros e show com a dupla Hugo e Guilherme.

A cerimônia de abertura contou com a participação das autoridades. Gustavo Taniguchi, presidente da festa, ressaltou o trabalho dos funcionários da Prefeitura de Adamantina para a realização.

“Agradecemos o empenho dos funcionários municipais que não mediram esforços para que mais uma edição da ExpoVerde acontecesse”, garantiu.

O prefeito Márcio Cardim parabenizou a comissão organizadora por mais um ExpoVerde. “Aqui, além de termos a festa com entretenimento para a nossa população, temos ainda a geração de negócios o que projeta o nosso município”, assegurou.

A ExpoVerde 2023 continua. Hoje (6), a feira recebe a visita de escolas municipais de toda a região. A expectativa é que mais de duas mil crianças passem pela recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

A programação do dia ainda conta com palestras gratuitas na Arena de Inovação e Ideias. Além disso, tem a continuação do rodeio em touros e sobe ao palco a dupla Pedro Sanchez e Thiago.