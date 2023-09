JUNQUEIRÓPOLIS: Governo Municipal avança com o projeto para execução final da obra de erosão do Jardim Paulista

O grande sonho dos moradores do bairro Jardim Paulista está muito próximo de ser realizado. Isso porque, a Prefeitura de Junqueirópolis está viabilizando junto ao governo do estado, por meio da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, uma operação de crédito no valor de R$ 2,5 milhões para a conclusão das obras de construção de galeria pluvial (Buracão) do bairro.

Após embargo, a prefeitura firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público e somente agora conseguiu as autorizações necessárias junto ao órgão ambiental competente e ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo para a execução da obra.

Entretanto, para dar andamento ao serviço o município necessita dos recursos financeiros, que foi aprovado pelos vereadores em sessão da Câmara Municipal e será adquirido por meio de uma linha de crédito disponibilizada pela Desenvolve SP.

Importante frisar que 20% das obras do “buracão” já foram executadas com a abertura de rua e instalação de aduelas. O montante viabilizado agora será aplicado nos 80% restantes para a conclusão final.

Compromisso firmado com os moradores do bairro, o prefeito Osmar Pinatto confirmou que a obra será concluída ainda neste mandato. A declaração foi feita na manhã de quarta-feira, 30/8, in loco, aos moradores da localidade.

Na ocasião, Osmar Pinatto também prestou esclarecimentos sobre todo o processo de execução da complexa obra e explicou quais serão os próximos passos até a conclusão.

Importante ressaltar que a referida obra vai proporcionar mais benefícios para a saúde e segurança aos moradores do bairro, principalmente as crianças. Com o aterramento da erosão e canalização das águas pluviais, automaticamente serão eliminados os focos de proliferação de mosquitos e bichos peçonhentos, contribuindo assim para a valorização dos imóveis e projeto urbanístico do entorno.