SALMOURÃO: Casa da Esperança será beneficiada com verba de R$ 50 mil a pedido de vereadora

Durante a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salmourão, realizada no último dia 28 de agosto, foi colocado em votação através do requerimento especial de urgência nº 10/2023, o Projeto de Lei Ordinária nº 19/2023, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal nº 1.241/2023, que autoriza realizar repasses a entidades do terceiro setor e dá outras providências além de autorizar suplementação do orçamento para Casa da Esperança Emil Wirth de Salmourão (Lar dos Idosos).

O valor do repasse é de R$ 50 mil e a Casa da Esperança Emil Wirth foi contemplada com uma emenda parlamentar impositiva do deputado estadual Vinícius Camarinha, que atendeu uma indicação da vereadora Francine Caetano para a destinação da verba à entidade.

Ressaltou a vereadora Francine Caetano que com a aprovação do Projeto de Lei, o Poder Executivo Municipal fica liberado para repassar os valores, que já se encontram depositados nos cofres municipais.

“Desde já, agradeço mais uma vez o trabalho de parceria realizado pelo deputado Vinicius Camarinha em benefício de nossa população e também das entidades assistenciais por todo o estado de São Paulo, em especial na nossa região, inclusive Salmourão”, enalteceu a vereadora Francine Caetano.