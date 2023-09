EXPO VERDE: Passarela que deixará Luan Santana “mais próximo do público” é montada na arena do Poliesportivo

Equipes trabalham na montagem da passarela que vai proporcionar aos fãs de Luan Santana a oportunidade de estar mais próximos do cantor em seu mega show na noite desta quinta-feira (7), na quarta noite da Expo Verde 2023.

A reportagem do Adamantina Net passou pelo local na tarde de hoje para conferir os preparativos.



São vários profissionais envolvidos na execução do projeto que já tomava parte da arena e que chamava a atenção das pessoas presentes no recinto.

Um dos shows mais aguardados pela região, Luan Santana promete reunir uma multidão com caravanas de ônibus e vans de diversas cidades da região.



Segundo o presidente da comissão organizadora da 31ª Expo Verde 2023, Gustavo Taniguchi, os portões serão abertos a partir das 19h, quando então, o Recinto Poliesportivo estará com a sua capacidade total à disposição da população de Adamantina e região.

OUTROS SHOWS

Na sexta-feira (8), quem sobe ao palco do recinto poliesportivo é Murilo Huff. Léo Chaves, que fazia dupla com Victor, é a atração do sábado (9). E, no domingo (10), o show será infantil, com Patrulha, uma aventura canina.