FLÓRIDA: Agentes de Saúde e Endemias participam de formatura de curso técnico

Aconteceu no dia 25, a formatura do Curso Técnico de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista.

Sob orientação dos enfermeiros Sérgio Leme e Edneia Marin, 22 agentes comunitários e quatro agentes de endemias participaram do curso, que teve como objetivo qualificar o processo de trabalho no atendimento da população em todos aspectos, na saúde física, social e ambiental.

Participaram da solenidade de entrega dos certificados o prefeito Wilson Fróio Júnior e a secretária municipal de Saúde Irene Raquel Duarte.

De acordo com o Sérgio Leme, o curso ainda serviu para aprofundar mais o conhecimento nas determinantes e condicionantes do processo saúde e doença do município.