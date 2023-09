Homem é preso acusado de agredir a esposa em Flórida Paulista

A situação teria sido presenciada pelo filho do casal e uma testemunha

Um homem foi preso em flagrante, acusado de agredir a esposa na noite desta quinta-feira (7), em Flórida Paulista.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Avenida Regina Stéfani, centro da cidade, onde após ser acionada via Centro de Operações, a Polícia Militar se deparou com a vítima em frente à sua residência, bastante nervosa e chorando, alegando que havia sido vítima de agressões praticadas pelo marido.

Marido e mulher autorizaram a entrada da equipe policial na residência, onde estava o homem também nervoso, que alegava ter brigado com a esposa.

Consta também no registro policial, que em frente à residência, uma testemunha confirmou ter presenciado as agressões. O filho da vítima afirmou estar presente no momento dos fatos.

Diante dos fatos, a vítima foi levada para a Santa Casa onde a médica plantonista constatou lesões em suas pernas, coxa, antebraço, ombros e na região da coluna e tórax.

Todos os envolvidos foram encaminhados para o Plantão Policial de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada.

O delegado plantonista, Dr. Alex Marin Leite, determinou a prisão em flagrante do acusado pelo crime de lesão corporal, violência doméstica, ameaça e injúria.

O homem permanece preso à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina e passará por audiência de custódia, onde as autoridades judiciárias decidirão se vão mantê-lo detido, ou se o mesmo será colocado para responder ao crime em liberdade.