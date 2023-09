Mulher é golpeada com facão no braço e murro no rosto em Lucélia

O acusado é namorado da vítima

Uma mulher foi golpeada pelo namorado com um facão no braço e também um murro no rosto, na noite desta quinta-feira (7), em Lucélia.

Segundo o registro policial, a situação ocorreu quando a mulher chegou na casa do autor, que teria ido em sua direção e sem motivos, desferiu o golpe de facão em seu braço direito.

Um familiar do homem interveio na defesa da vítima e conseguiu tomar o facão das mãos do autor, porém, ele conseguiu avançar e acabou desferindo um murro no rosto da mulher.



A vítima foi levada para o Pronto-Socorro e posteriormente ao Plantão Policial. Ela passou por exames de corpo de delito que confirmaram as lesões.

O delegado plantonista, representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da mulher.

O homem vai responder pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.