Na fase final, prefeito Ed Thomas visita obras de pavimentação da estdada Ameliópolis à Flórida Paulista

O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, e o vice-prefeito, Izaque Silva, acompanhados do secretário Municipal de Agricultura (Seagri), Maurício Nabhan, e do assessor de secretaria da Secult, Geraldo Gomes, vistoriaram as obras de pavimentação da Rodovia Raimundo Maiolini (que liga Ameliópolis à Flórida Paulista) na manhã desta terça-feira (12/09), que estão na fase final.

A aplicação da manta asfáltica está perto de ser concluída. Também já foram iniciadas as sinalizações de trânsito, como as faixas contínuas e pontilhadas que delimitam a via e orientam a trafegabilidade.

Com investimento de quase R$ 20 milhões, a pavimentação compreenderá 10,4 quilômetros, ligando Presidente Prudente à Nova Alta Paulista, recurso destinado pelo Governo do Estado de São Paulo, viabilizado após articulações do prefeito Ed Thomas e do deputado Mauro Bragato.

Conforme dados do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), a obra reduzirá em aproximadamente 60 quilômetros a conexão entre Prudente e a Nova Alta Paulista.

Ed Thomas lembrou que a pavimentação desta via era aguardada pela população há, pelo menos, 40 anos, com várias promessas que nunca saíram do papel. “Essa pavimentação vai transformar a região, vai ser um corredor de acesso entre Prudente e a Nova Alta Paulista, com novas oportunidades, novas possibilidades de negócios, com acesso pela zona leste da cidade, que também vai ser beneficiada”.