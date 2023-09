Criança de um ano e cinco meses é picada por escorpião em creche de Mariápolis

A família de um bebê de apenas um ano e cinco meses, vive um verdadeiro pesadelo desde a manhã de ontem (11), quando a criança sofreu uma picada de escorpião na mão direita, dentro da Creche Próinfância “Valdemir Magnani”, em Mariápolis.

A reportagem do jornal e site Folha Regional, falou com Patrícia Saraiva, mãe do bebê, que apesar de mais aliviada, mas que continua assustada com o ocorrido.

Ela contou que havia acabado de sair do trabalho, quando recebeu a ligação informando sobre a situação e desesperada, foi até Posto de Saúde onde estavam um médico e a enfermeira na sua espera para que a criança fosse levada até a Santa Casa de Adamantina onde recebeu os primeiros atendimentos e precisou ser transferida para outra unidade de saúde em Marília.



A criança passa bem e seguia em observação no setor de atendimento neonatal do hospital, acompanhada por médicos até a tarde de hoje, quando teve alta.

“Graças a Deus e aos médicos, meu filho foi atendido e passa bem, mas a situação poderia ter outro desfecho, meu filho poderia não estar mais em meus braços. É necessário que seja feita a limpeza e a dedetização, além do envolvimento de toda a comunidade, pois, hoje foi comigo e amanhã pode ser com outra família, afinal, todos sabemos do perigo que é ser picado por um escorpião”, desabafou Patrícia.



Patrícia ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dos profissionais dos setores de Educação e Saúde.

A reportagem do jornal e site Folha Regional tentou buscar informações junto à Prefeitura de Mariápolis, porém, até o fechamento desta matéria, não obteve o devido retorno sobre o caso.

A creche foi fechada hoje para uma limpeza.