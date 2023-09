Para comemorar os 106 anos de Presidente Prudente, Prefeitura anuncia bolo de aniversário após desfile

O bolo será confeccionado em parceria com estabelecimentos de panificação e confeitarias da cidade.

Para marcar o aniversário de 106 anos de Presidente Prudente, comemorado dia 14 de setembro, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), anuncia que haverá bolo durante a Parada Festiva, no Parque do Povo, a partir das 9h.

A guloseima será confeccionada em parceria com estabelecimentos de panificação e confeitarias da cidade, com apoio da equipe da Coordenadoria de Alimentação Escolar. O bolo será servido após o término do desfile.

A Parada Festiva será concentrada na Avenida 14 de Setembro, iniciada na confluência com a Avenida Celestino José Figueiredo, que seguirá até a lombada eletrônica, localizada nas proximidades da pracinha da Rua Bela, com palanque de autoridades montado em frente à TV Fronteira.

De acordo com o prefeito Ed Thomas, o bolo faz parte da tradição do aniversário e a equipe se uniu para proporcioná-lo à população.

Sobre a parada

Para comemorar os 106 anos de Presidente Prudente, a tradicional Parada Festiva do dia 14 de Setembro será iniciada às 9h, que em 2023 acontece em novo local. A mudança visa tornar o acesso ao desfile, tanto para os participantes quanto para os espectadores.

Conforme o levantamento da Secretaria Municipal de Cultura, se inscreveram para este ano 76 instituições, entre escolas, entidades sociais, secretarias municipais, Banda Marcial do Colégio Cristo Rei, grupos de escoteiros e Tiro de Guerra.

Também haverá a participação de 350 veículos, como clubes de veículos antigos, motoclubes, empresas, da frota da Prefeitura, Prudenco, além de instituições, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Tiro de Guerra, 14º Grupamento de Bombeiros e entre outros.