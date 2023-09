FLÓRIDA: Eleição para escolha de novos membros do Conselho Tutelar conta com 12 candidatos

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flórida Paulista está realizando o processo seletivo de escolha para os membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028.

Será disponibilizado um total de cinco vagas de conselheiro tutelar com salário de R$ 1.466,19 para 40 horas semanais de trabalho, que inclui plantões aos sábados, domingos e feriados.

Após as fases de provas e avaliação psicológica, estão aptos para pleitear a vaga de conselheiro tutelar 12 candidatos, que já estão em campanha eleitoral em busca dos votos da comunidade floridense.

De acordo com o edital divulgado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Flórida Paulista, estão concorrendo os seguintes candidatos:

– Melissa Servi – nº 10

– Simone – nº 12

– Cicera – nº 15

– Marcos Chaves – nº 18

– Ana Carolina Broisler – nº 20

– Shirley – nº 21

– Débora Amaral – nº 22

– Daniela – nº 23

– Orlando Spuner – nº 33

– Elaine Santos – nº 44

– Andréia – nº 55

– Vinicius Teixeira de Oliveira Junior – nº 77

A eleição para a escolha dos novos membros do conselho tutelar será feita através de votação popular, que ocorrerá no dia 1º do mês de outubro.

Com a definição dos candidatos que estão aptos para serem votados, agora já está começando a campanha em busca da votação.

Poderão votar os maiores de 16 anos, inscritos regulamente como eleitores do município e que estão em dia com as suas obrigações eleitorais, sendo necessário levar além do título de eleitor, também um documento com foto.

Cada eleitor poderá votar em apenas um candidato na urna eletrônica que estará na escola Octaviano José Corrêa, que ficará aberta no período das 8h00 às 17h00.

O Conselho Tutelar é composto por cinco membros, sendo escolhidos os cinco mais votados e os demais serão suplentes.