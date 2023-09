LUCÉLIA: Waldir Baessa apresenta GRAN MEMORIAL FUNDO VIVER

O Fundo Viver Assistência Funerária de Lucélia, inaugurará em breve o seu Gran Memorial.

O empresário Waldir Baessa, que também é presidente do Grupo Unividas, que reúne 30 empresas do segmento funerário, apresentou durante reunião mensal aos integrantes as dependências do complexo.

Amplamente moderno, o espaço conta com uma estrutura completa com estacionamento interno, ambiente para descanso, velório on-line, fraldário, dormitórios, restaurantes, sala vip e capela.

“O Gran Memorial Fundo Viver foi cuidadosamente planejado para acolher familiares e amigos em um dos momentos mais sensíveis da vida. Por isso, o espaço conta com diversos diferenciais, desde o acolhimento até a localização, próximo ao cemitério local, para oferecer mais conforto aos usuários, com carinho e sensibilidade”, ressalta Baessa.

A localização do memorial é estratégica e bem próxima do Cemitério de Lucélia, contando com uma imagem do Cristo, jardinagem e paisagismo que chamam a atenção daqueles que passam pelo local.