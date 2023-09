Feira de Profissões da Unoeste em Prudente espera mais de 10 mil pessoas

A partir de segunda-feira (18), toda a comunidade externa da Unoeste e principalmente estudantes do ensino médio que estão prestes a encarar o vestibular – e com dúvidas ou não de qual área escolher na hora de encarar o ensino superior –, terão a oportunidade de conhecer de perto as instalações, laboratórios, professores e projetos desenvolvidos em cada curso oferecido pela

Unoeste. Vai começar a Feira de Profissões que na sua versão 2023 chega para manter a tradição de maior evento educacional na região e mostrar as novidades que fizeram a universidade alcançar, neste ano, o conceito máximo (Nota 5) pelo MEC. Em cinco dias, já que a Feira será realizada até sexta-feira (22), mais de 10 mil pessoas devem passar pelo Salão do Limoeiro, no campus 2, em Presidente Prudente.

O evento é de graça e pode ser visitado também de forma individual por qualquer pessoa interessada. Pela manhã, funcionará das 8h às 12h, e à tarde das 13h às 17h. Com o mesmo lema da edição anterior, “Experimente Seu Futuro”, ela vai possibilitar que os visitantes passeiem pelos 30 estandes montados dentro Salão do Limoeiro, e participem ainda ao menos de uma das mais de 330 oficinas práticas relacionadas a cada área de conhecimento e que serão oferecidas pela universidade durante a Feira. Mais de 180 escolas, entre públicas e privadas dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná já confirmaram presença. Segundo o coordenador comercial e de relacionamento do Departamento de Marketing da Unoeste, César Rafael, para entregar o melhor aos visitantes, mais de 500 pessoas, entre acadêmicos, professores e funcionários da Unoeste vão trabalhar nos cinco dias da Feira.

“O principal objetivo é promover para o estudante do ensino médio ou outras pessoas que pretendem entrar na universidade, uma experiência do que é o curso que ele pretende seguir, e como é a profissão. É ele conhecer de perto aquela área que pretende fazer carreira. Também é promover para quem ainda tem dúvidas uma orientação profissional”, explicou ele. Até por isso haverá estandes e espaços interativos para que os estudantes tenham contato direto com as diferentes disciplinas dos cursos de graduação nas modalidades presencial e EAD, além de cursos técnicos.

Professores e alunos da Unoeste estarão à disposição em cada estande para tirar dúvidas, esclarecer informações sobre o mercado de trabalho e apresentar as possibilidades de carreira em cada área. Além disso, a galera da dúvida ainda terá atividades de orientação profissional nas quais poderão responder testes de interesses (conhecidos como testes vocacionais) que clarificam suas inclinações, suas preferências e como elas se associam com as características das profissões.

Na edição de 2022, que voltou a ocorrer de forma presencial depois do período crítico de pandemia, a Feira das Profissões da Unoeste bateu recorde de público e atraiu mais de 10 mil visitantes e 185 escolas, entre públicas e privadas. Sucesso que se repetiu na realização das oficinas práticas realizadas em prédios e laboratórios do campus 2. No ano passado, foram realizadas 300 oficinas em diversas áreas do conhecimento.

Novidades em 2023

Além dos alunos das escolas, a organização também convidou para a Feira das Profissões deste ano funcionários de empresas, alunos de cursinhos pré-vestibulares e até pessoas que estão no mercado, sonham em fazer o ensino superior e precisam de orientação para escolher uma carreira promissora. Dentro do salão, mais novidades. “Neste ano estamos trazendo logo na entrada o Sucesso do Aluno que é setor que ganhou nova dinâmica este ano e oferece um huggy de serviços da universidade na preocupação de acolher bem o nosso aluno. Então para o visitante da Feira que ainda não é um aluno da Unoeste, ele também se sentirá já acolhido da mesma forma. Além disso, o Projeto Betha que é inovador traz todas as tecnologias para o ensino, sai do chão e sobe para cima do palco. É exatamente para que as pessoas possam ver, conhecer e participar”.



Foto: Arquivo/Marketing Unoeste

Em relação ao Vestibular 2024.1, cujas inscrições estarão abertas já na segunda-feira junto com a Feira, também tem novidade: desta vez serão dois os estandes sobre as opções e vantagens de estudar na Unoeste. “Não queremos apenas simplesmente oferecer a eles uma inscrição do vestibular. A gente quer trazê-los pra dentro da experiência. Um dos estandes é interativo, as pessoas poderão fazer uma foto num ambiente instagramável e nessa foto ele fará parte da nossa campanha, ou seja, ele próprio vai se inserir dentro do nosso cartaz. Já o outro estande é para ele tirar dúvidas em relação ao nosso vestibular e ainda ter a chance de fazer o teste de orientação profissional. Ambos estarão posicionados em locais estratégicos dentro da Feira”, revelou César.

Para quem quiser conhecer mais a estrutura disponível no campus 2, haverá ainda passeio de trenzinho por todo o campus 2. “Dentro da Feira são várias programações, e o trenzinho que percorre várias estruturas do campus é apenas mais uma das atrações que foi mantida para quem não estiver participando, por exemplo, das oficinas. Serão vários passeios ao longo do dia”, concluiu o coordenador comercial e de relacionamento do Marketing da Unoeste.

A feira também será realizada nas próximas semanas nos campi de Jaú (27 a 29/09) e Guarujá (6 e 7/10). Mais informações no site da Feira de Profissões.

Parcerias de sucesso

A edição 2023 da Feira de Profissões terá o patrocínio de diversas empresas e instituições. Entre elas, a Viação Motta, TravelMate Intecâmbio, inFlux inglês e espanhol, Sicredi e Supermercados Estrela.