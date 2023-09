Floridense fica em 9º lugar em campeonato mundial de E-Sports na Romênia

Felipe Forato disputará semifinal do E-Brasileirão no Rio de Janeiro

O floridense Felipe Forato, ficou em 9º lugar no campeonato mundial de E-Sports disputado em Iaşi, na Romênia.

Ele que é atleta do Corinthians desde 2018 disputou a competição com representantes de 96 países na modalidade de futebol digital.

Felipe Forato, é filho da diretora da escola EMEI “Criança Feliz” de Flórida Paulista, a professora Rose Forato, sendo conhecido no E-Sports, como “Felipe Mestre”, com diversas conquistas para a equipe do Corinthians, nos últimos anos.

Ele conta que chegou até as oitavas de final da competição, mas que para entrar na disputa precisou vencer a seletiva no Brasil que reuniu atletas de todo o país.

“Foi uma experiência marcante, pois fiquei 15 dias na região da Moldávia disputando a competição, conhecendo pessoas de todo o mundo em meio a uma estrutura imensa”, conta.

Apesar de não ter ficado entre os primeiros colocados, o atleta já está de volta ao Brasil e pronto para disputar a semifinal do E-Brasileirão, que nada mais é do que o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, que acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro em 5 de outubro.

“Agora, estou intensificando os treinamentos. Todos os dias eu jogo videogame pelo menos duas horas, me preparando para a competição que está se aproximando. Pode parecer que só jogo video-game, mas esse é um segmento que está crescendo em todo o mundo”, garante.

Além de estar na semifinal do torneio nacional, o jogador conta que já participou de quatro campeonatos mundiais, foi campeão paulista cinco vezes, duas vezes campeão brasileiro e campeão da América.

“Sempre fui incentivado pelos meus pais e estou jogando desde 2012. Morava em São Paulo e com a pandemia voltei para o interior. Aqui, o objetivo é difundir e mostrar que esse é um esporte que está crescendo!”, finaliza.

Com reportagem de: Natacha Dominato – Prefeitura de Adamantina