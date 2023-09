Reinaugurado, Museu e Arquivo Histórico de Prudente conta com nova expografia informativa

Evento de reinauguração marcou a comemoração dos 106 anos da cidade de Presidente Prudente, celebrado no dia 14 de setembro

O 106º aniversário de Presidente Prudente foi comemorado em grande estilo e com uma série de atrações voltadas à valorização da história da cidade. Dentre elas, no dia 14 de setembro, ocorreu a reinauguração do Museu e Arquivo Histórico ‘Prefeito Antônio Sandoval Netto’, que além de receber a nova expografia e o serviço de revitalização, contou com muita cultura, dança e a troca de histórias e experiências.

Na ocasião estiveram presentes o prefeito Ed Thomas, o vice-prefeito Izaque Silva, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo Marília Marton, o secretário municipal de cultura Yuri Reis, o vereador e presidente da Câmara Tiago Oliveira, a diretora do Museu Valentina Romeiro, a arquiteta responsável pela obra Cristiana Pasquini, representantes do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal em Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico (Comudephaat), e outras autoridades ligadas à área da cultura.

Além da nova expografia intuitiva e informativa, o Museu e Arquivo Histórico contará com exposições comemorativas e rotativas. A primeira delas foi em alusão aos 50 anos da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista).

O evento foi aberto com apresentação do Projeto Guri, mantido pela Secretaria Estadual de Cultura. Após os discursos e a visitação ao espaço, houve a apresentação da Orquestra de Viola Caipira e o Especial Coldplay e Imagine Dragons.

O prefeito ressaltou a importância de que a união entre o poder público e a iniciativa privada é a chave para o desenvolvimento de uma cidade, assim, será possível ampliar o número de peças a serem expostas e também a forma de interação com o público, para uma maneira mais lúdica e até mais moderna, utilizando novas tecnologias. “O Museu finalmente chega ao século XXI, não devendo nada a museus consagrados no país”, completou.

Revitalização

O Museu, que teve as obras iniciadas ainda em março de 2023, recebeu melhorias como a reforma do salão de exposições, adequações de acessibilidade e aquisição equipamentos de tecnologia. Cabe ressaltar que os equipamentos foram subsidiados com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural), com o intuito de modernizar o Museu com a digitalização do arquivo histórico da cidade, através de consultas online.

Além disso, os investimentos nas adequações foram possíveis com o apoio de convênios do Estado e do Conselho de Arquiteura, como também da iniciativa privada. Os investimentos resultaram, ao todo, por volta de R$ 600 mil.