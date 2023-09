MARIÁPOLIS: Com criança picada por escorpião na creche, vereador solicita limpeza desde o ano passado

A família de um bebê de apenas 1 ano e 5 meses, viveu um verdadeiro pesadelo, quando a criança sofreu uma picada de escorpião na mão direita, dentro da creche Proinfância “Valdemir Magnani”, em Mariápolis.

A criança foi levada até a Santa Casa de Adamantina onde recebeu os primeiros atendimentos e precisou ser transferida para outra unidade de saúde em Marília, onde ficou em observação no setor de atendimento neonatal do hospital, acompanhada por médicos e após, felizmente teve alta.

O caso gerou muita preocupação, principalmente das mães que deixam as crianças diariamente na creche.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) afirmou que em novembro do ano passado apresentou um requerimento na Câmara Municipal, solicitando a Prefeitura Municipal para que junto ao setor competente, comunicasse com urgência os proprietários de terrenos localizados ao lado da creche Valdemir Magnani, para que fosse feita a capina e limpeza, pelo fato dos mesmos estarem cobertos com matos.

“Tal situação já era prevista, pois a limpeza dos terrenos próximos à creche sempre esteve com muito mato e os servidores já encontraram bichos peçonhentos, causando transtornos e colocando em risco a saúde dos servidores e das crianças”, afirmou o vereador.

“A Prefeitura precisa melhorar a fiscalização quanto aos terrenos com mato, pois sem dúvida a limpeza proporcionará mais segurança não só aos funcionários e alunos da creche, como também aos moradores das proximidades”, finalizou o vereador Bicudo.