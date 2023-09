FLORA RICA: Escolha da Rainha e Princesas do 6°Rodeio Fest

Na noite de sábado, 16, a Praça Matriz foi palco da Escolha da Rainha e Princesas do 6°Rodeio Fest de Flora Rica.

11 candidatas florarriquenses se apresentaram para a população e júri, esbanjando muita beleza, charme e simpatia.

Nesta edição, Ana Gabriela Fianeze foi titulada a Rainha, seguida da primeira princesa Vitória Buzinaro e segunda princesa Karina Olegário. As três candidatas receberam a faixa, buquê, premiação em dinheiro e demais brindes.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria e a primeira dama Renata Rodrigues parabenizaram as candidatas e realizaram a entrega da premiação.

A Comissão Organizadora do Rodeio Fest de Flora Rica parabeniza todas as candidatas pela participação e agradece a colaboração da comissão de Escolha (profissionais do setor Social).

Após a escolha, a noite foi animada pelo cantor Douglas Alessandro.