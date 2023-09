FLORA RICA: Iniciada a execução da iluminação do estádio

A Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Flora Rica iniciou o trabalho de implantação de iluminação do Estádio Municipal nesta semana.

Atendendo solicitação dos esportistas de Flora Rica, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria, priorizou a execução desta obra.

Desta forma, através de uma empresa especializada contratada pela Prefeitura Municipal de Flora Rica, os serviços estão sendo executados no Estádio Municipal.

Com a implantação da iluminação, a partir de agora, o local poderá ser utilizado no período noturno com mais segurança e conforto pela população.

“Uma obra esperada há muito tempo que em breve deixará de ser um desejo para se tornar realidade”, ressaltou o prefeito Fábio.

A implantação de iluminação do Estádio Municipal vem sendo realizada com recursos próprios da Prefeitura de Flora Rica.