Baile da Primavera do Lions acontece neste sábado em Flórida Paulista

Será realizado neste sábado (23), o Baile da Primavera do Lions Clube de Flórida Paulista – “Amizade”.

Com início às 21h, no Ginásio de Esportes ao lado da Santa Casa, o evento está com convites sendo comercializados por R$ 150 (o casal), com mesa de frios.

Os convites antecipados, podem ser adquiridos com os membros do Lions Clube. A animação será da dupla Edson & Marcos.

A renda obtida com o Baile da Primavera, será revertida para a pediatria da Santa Casa e na compra de presentes natalinos para as crianças de Flórida Paulista e dos Distritos de Indaiá e Alto Íris.